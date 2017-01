Die Schauspiel-Welt trauert

Er wirkte aber auch in unzähligen weiteren Filmen mit, wie in Ridley Scotts "Alien - Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt" (1979). Er war darin in einer der blutigsten Szenen zu sehen, in der ein Alien aus seinem Brustkorb schlüpft. In der "Harry Potter"-Filmreihe übernahm er die Rolle des Zauberstabmachers Mr. Ollivander.