Er wurde 74 Jahre alt Frankreichs Rock 'n' Roll-Star Johnny Hallyday ist tot

Johnny Hallyday, der als Jean-Philippe Smet am 15. Juni in Paris zur Welt kam, nahm den Nachnamen seines Onkels, US-Tänzer Lee Hallyday, als Künstlernamen an. Seine Rockmusik mit französischer Sprache machte ihn in den 1960er Jahren bekannt. Sein letztes Studio-Album "De l'amour" erschien 2015, sein letztes Live-Album "Rester vivant" 2016. Hallyday arbeitete aber auch als Schauspieler. So war er beispielsweise in "Die purpurnen Flüsse 2 - Die Engel der Apokalypse" (2004) mit Jean Reno (69) und Christopher Lee (1922-2015) als der einäugige Eremit zu sehen.