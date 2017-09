Er wurde 73 Jahre alt Wrestling-Legende Bobby "The Brain" Heenan ist tot

Die Wrestling-Welt trauert um eine ihrer schillerndsten Gestalten: Bobby Heenan, in seiner Karriere mit den Spitznamen "The Brain" oder auch "The Weasle" geehrt, ist im Alter von 73 Jahren verstorben. Das verkündete die offizielle Seite des US-amerikanischen Wrestling-Verbands WWE, ohne allerdings den Todeshergang des 1944 in Chicago geborenen Pro-Wrestlers und Managers zu nennen. Im Jahr 2002 hatte Heenan allerdings bekanntgegeben, an Kehlkopfkrebs erkrankt zu sein. (Den Film "The Wrestler" mit Mickey Rourke gibt es hier zu kaufen. )