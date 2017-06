München – Die Bilder, die da auf die Wand des Gerichtssaales im Strafjustizzentrum projiziert werden, sind schockierend. Das Video der Überwachungskamera zeigt in Echtzeit, wie Enver K. (38) am 10. August 2016 gegen 11 Uhr in die Schwabinger Pizzeria kommt, seine Frau (37) am Ende des Raumes sieht und auf sie zugeht. Kurz bevor er sie erreicht, zückt er ein Schweizer Taschenmesser und stößt ihr die Klinge in den Rücken.