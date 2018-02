Erster Titel für Philadelphia Eagles gewinnen offensivsten Super Bowl aller Zeiten

Was für ein Offensivfeuerwerk: Im Super Bowl mit den meisten jemals erzielten Punkten und meisten gewonnenen Yards setzt sich der Außenseiter Philadelphia Eagles gegen die New England Patriots durch. Am Ende ist es aber eine Defensivaktion gegen deren Superstar Tom Brady, die das bis zur letzten Sekunde spannende Match entscheidet.