Dreimal bei der Polizei angerufen

Der Beamte hielt den Anruf laut Polizei erst "für eine Art Mutprobe". Doch wenige Minuten später ging ein neuer Anruf in der Notrufzentrale ein. Wieder war der 16-Jährige dran. Jetzt sagte er, er fahre nun vom Friedensengel Richtung Prinzregentenstraße. Der Polizist konnte im Laufe des Gesprächs herausfinden, warum der Azubi das alles so freimütig erzählte. Er glaubte, seinen Vater am Apparat zu haben. "Offenbar hat er während der Fahrt das Handy bedient und ist dabei auf die 'Notruf'-Taste gekommen. Die Stimme des Beamten klang am Telefon vermutlich ähnlich wie die seines Vaters", so Polizeisprecher Michael Riehlein. Dass sich der Polizist mit "Polizeinotruf" meldete und nicht mit dem Namen seines Vaters, hat der 16-Jährige wohl einfach überhört.