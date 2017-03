Er wird mit Jupiter Award geehrt Bastian Pastewka: Dafür liebt ihn das TV-Publikum

Ausgezeichnet wird Pastewka für seine Rolle in "Morgen hör' ich auf" . Darin spielt der 44-Jährige einen Familienvater, der aus finanziellen Nöten zum Geldfälscher wird. Gerhardt wird für ihre Darstellung in "Ku'damm 56" geehrt. Der Drei-Teiler beschreibt anhand einer Familiengeschichte den Aufbruch der Jugend in den 1950er-Jahren. Gerhardt spielt eine von drei Schwestern, die ihren Platz in der Gesellschaft sucht - in einer Zeit zwischen Kriegsende und Wirtschaftswunder. Der Jupiter Award 2017 wird am Mittwoch, den 29. März, in Berlin verliehen.