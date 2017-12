Er will seinen Sohn öfter sehen Sorgerechtsstreit: Rapper Nas geht gegen Ex-Frau Kelis vor

Deshalb sei er nun an einen Richter herangetreten, um zu erwirken, seinen Sohn am ersten, dritten und fünften Wochenende eines jeden Monats von Freitag nach der Schule bis Montagmorgen zu sich holen zu können. Laut Nas diktiere ihm Kelis, wann, wo und wie lange er Zeit mit seinem Sohn verbringen kann - doch davon hat er nun genug. Das Paar war von 2005 bis 2010 verheiratet. Seit der Scheidung sind sie immer wieder in Rechtsstreitigkeiten verwickelt.