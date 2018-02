Sie will um ihre Mutter kämpfen: Sabine (r.) mit Mutter Fanny bei deren 80. Geburtstag. Foto:Privat

Sabine erfuhr durch Bekannte, dass Andreas Link auf Facebook Fotos ihrer Mutter postet, die den Eindruck erwecken, es handle sich um seine Mutter. Zum Muttertag gratuliert er beispielsweise – mit Foto von Fanny und Herzchen. Obendrein erfährt Sabine, dass Sachen von ihr aus ihrem Elternhaus in Münchner Auktionshäusern versteigert werden.

Leibliche Tochter "fiel aus allen Wolken"

Vor einem Jahr bekam Sabine einen Brief vom Amtsgericht Rosenheim. Darin stand, dass ihre Mutter und Andreas Link beantragt haben, dass dieser von ihr adoptiert wird. Falls die leibliche Tochter gemäß Paragraf 1769 BGB etwas dagegen habe, solle sie sich doch bitte melden. "Ich fiel aus allen Wolken", erzählt Sabine der AZ. "Das hatte meine schlimmsten Erwartungen übertroffen. Ich bin entsetzt. Von Anfang an sah ich das Verhältnis der beiden Herren zu meiner Mutter kritisch. Ich versuchte, meiner Mutter zu sagen, dass sie sich nicht aus reiner Nächstenliebe um sie kümmern. Aber da war es wohl schon zu spät. Was auch immer sie mit ihr gemacht haben, ich kam nicht mehr an sie ran."

Andreas Link, der nach der Adoption Link van den Bergh heißen wird, sieht das Ganze deutlich anders. Der AZ sagt er: "Fanny und ich haben uns nicht gesucht, aber gefunden. Wir haben wirklich eine Mutter-Sohn-Beziehung, eine Seelenverwandtschaft, wie ich sie zu meiner leiblichen Mutter leider nie hatte. Bei ihr fühle ich mich geborgen und geliebt – mit Geld oder Erbschleicherei hat die Adoption nichts zu tun."

Oberlandesgericht nicht vom Mutter-Sohn-Verhältnis überzeugt

Die Wahrheit? Muss nun das Oberlandesgericht in München herausfinden. Nachdem das Gericht in Rosenheim den Adoptionsantrag aus verschiedenen Gründen ("Das Gericht ist nicht überzeugt, dass ein echtes Mutter-Kind-Verhältnis entstanden ist") abgelehnt hat, legte Andreas Link dagegen Beschwerde ein.

Eine Anhörung aller Beteiligten findet im Februar in München statt. Tochter Sabine sagt: "Mittlerweile darf ich schon nicht mehr auf unseren Hof, die Herren rufen gleich die Polizei wegen Hausfriedensbruchs. Das Schlimmste an der Adoption wäre nicht, dass mein Erbe beeinträchtigt wäre, sondern dass mir meine Mutter weggenommen wird."

Andreas Link dazu: "Das Verhältnis von Fanny und ihrer Tochter ist seit Jahrzehnten schlecht. Es heißt immer, Familie könne man sich nicht aussuchen – ich möchte gerne beweisen, dass man sich die Familie schon aussuchen kann."