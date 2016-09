Bar Gràcia

Der Lebensmittelpunkt werde nun nach Berlin verlagert, die Wohnung in Barcelona aber dennoch behalten. Denn der Schauspieler könne es sich durchaus vorstellen, eines Tages komplett nach Spanien umzusiedeln. Doch bevor es dazu kommt, erweitert er sein Imperium in der deutschen Hauptstadt. "Wir werden sogar noch eine zweite Tapas-Bar eröffnen, am Prenzlauer Berg. Selber Look, anderer Name. Nach Bar Raval wird der neue Laden Bar Gràcia heißen - das ist in Barcelona das Viertel, in dem ich wohne", so Brühl gegenüber "Gala".