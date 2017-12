Er war Soldat in Landshut Späte Reue eines GI - und die Suche nach seinem Sohn

Als die junge Frau schwanger wird, merkt der unerfahrene George davon nichts. Neun Monate nach seiner Ankunft in Landshut wird er nach Regensburg versetzt. Dort bekommt er eines Tages Besuch von seinem "Fräulein". Sie taucht vor den Toren der Armee-Baracken auf, mit einem zwei Wochen alten Kind im Arm - seinem Sohn.

So hat George Nelson als junger Soldat ausgesehen. Foto: privat

Manchmal hat er noch an das deutsche "Fräulein" gedacht

Der Bub habe Reinholt oder so ähnlich geheißen, weiß er noch. Und dass er so etwa im Juni 1955 im Raum Landshut zur Welt gekommen war. Als Vater mit 19 Jahren sei er einfach überfordert gewesen, sagt er heute. Seine Armee-Einheit wird zurück in die USA beordert. Manchmal habe er noch an das deutsche "Fräulein" und an seinen Sohn gedacht. Dann erreicht ihn ein Brief der US-Army. Darin steht, dass sich eine Frau gemeldet hatte, die behauptete die Mutter seines Sohnes zu sein. In solchen Fällen tritt die Armee für den Unterhalt der Mutter ein.

George Nelson gerät in Panik. Sein Vater sei sehr konservativ gewesen. Wenn er erfahren hätte, dass sein Sohn in Deutschland ein Kind gezeugt hatte, hätte er George gezwungen, die Mutter zu heiraten. Deshalb vernichtet Nelson den Brief kurzerhand. Jetzt hat ihn tiefe Reue gepackt. George Nelson ist verzweifelt. Er möchte sich bei seinem Sohn entschuldigen. "Die Menschen in Landshut müssen mich für einen ganz schlimmen Mann halten. Heute bereue ich zutiefst, dass ich die Mutter sitzengelassen habe. Das ist unverzeihlich, ich war jung, hatte Angst."

George Nelson: "Mit bleibt nicht mehr viel Zeit"

George Nelson baut auf die Menschen in Landshut und Umgebung. "Bitte helfen Sie mir, meinen Sohn zu finden. Mir bleibt nicht mehr viel Zeit." Nach einem Aufruf in der "Landshuter Zeitung" konnte ein Mann tatsächlich ausfindig gemacht werden. Auf eine Kontaktaufnahme hat er bislang nicht reagiert.

Heute ist George Nelson 81 Jahre alt – und sucht seinen Sohn. Foto: privat