Ein royaler Besuch in der englischen Stadt Harlow in Essex am Freitag ist bis auf einen kleinen Zwischenfall reibungslos verlaufen. Genau diese unerwartete Situation war es jedoch, die zeigt, welch gute Erziehung Prinz William (34) genossen hat. Bei der Ankunft von William und seiner Frau Kate (34) vor einer Schule stürzte der lokale Würdenträger Jonathan Douglas-Hughes, Vice Lord Lieutenant of Essex, über einen Poller. Sofort machte der Prinz sich auf, um dem älteren Mann auf die Beine zu helfen, während Kate besorgt zur Seite stand. Weitere Helfer griffen ebenfalls zügig ein.