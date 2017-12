"Er war auch mein Monster" Harvey Weinstein drohte Salma Hayek: "Ich werde dich töten"

"Nein, mit ihm zu duschen"

"Ich hielt meine Stimme für nicht wichtig, noch glaubte ich, dass sie etwas bewirken würde", erklärt Salma Hayek ihr bisheriges Schweigen. Die mexikanische Schauspielerin schreibt, sie sei zu Beginn ihrer Karriere aufgeregt gewesen, mit Weinstein zusammenzuarbeiten. "Alles, was ich damals von Harvey wusste, war, dass er einen bemerkenswerten Intellekt hatte, er war ein loyaler Freund und ein Familienmensch", so die heute 51-Jährige. Dieses Bild sollte sich während der Arbeit am Film "Frida" (2002) ändern.