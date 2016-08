Der Münchner war alleine unterwegs, teilten die französischen Rettungskräfte gestern mit. Er war zunächst über die Hauptroute auf den Viertausender gestiegen. Danach verbrachte er eine Nacht in der Schutzhütte „du Goûter“ auf 3817 Metern, bevor er sich gestern am frühen Morgen an den Abstieg machte.