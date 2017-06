Er wäre 66 Jahre alt geworden Google Doodle für Gilbert Baker: Er entwarf die Regenbogenfahne

"Vielfalt in Bezug auf Rasse, Geschlecht, Alter"

"Der Regenbogen ist so perfekt, weil er so gut zu unserer Vielfalt in Bezug auf Rasse, Geschlecht, Alter und so weiter passt", erklärte Baker 2015 in einem Interview mit dem MoMa (Museum of Modern Art) in New York sein Werk. Seine Regenbogenfahne wurde schließlich zum Symbol der Homosexuellenbewegung auf der ganzen Welt.