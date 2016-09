Nun ist der 40-Jährige, der sein Rüpel-Image definitiv abgelegt hat, wieder auf freiem Fuß. Dennoch habe er Sehnsucht nach seinen "PBB"-Kollegen. "Ich vermisse alle aus dem Container, aber besonders Mario, Jessi, Frank und Natascha", so Tewaag. Mit Jessi steht er aber wohl in ständigem Kontakt. Besonders gefreut hat ihn nach dem Ende der Sat.1-Show eine Glückwunsch-SMS seines Vaters Bernd Tewaag: "'Promi Big Brother' gehört ja jetzt nicht unbedingt zu den Formaten, die er sich anguckt". Ob sich auch seine Mutter, Schauspielerin Uschi Glas, gemeldet hat, darüber sagt er nichts. Weitere Karriereschritte sind offenbar bereits geplant, doch Tewaag hält sich bedeckt. "Es wird was mit mir geben", sagt er nur.