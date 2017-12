Er verklagt seine Anklägerin Vergewaltigungsvorwurf: Regisseur Paul Haggis geht in den Gegenangriff

Breest wirft Haggis vor, sie nach der Premiere des Films "Side Effects" in seine Wohnung mitgenommen zu haben und sie dort gegen ihren Willen geküsst zu haben. "Du hast Angst vor mir, oder?" soll er angeblich gesagt haben, bevor er sie in sein Schlafzimmer gebracht, ihre Strumpfhose heruntergerissen und sie vergewaltigt haben soll, obwohl Breest eigenen Angaben zufolge wiederholt Nein gesagt habe. Im vergangenen Sommer soll sich Breest wegen des Vorfalls in Therapie begeben haben, wo ihr eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert wurde. Dass Haggis den wegen Missbrauchs und Vergewaltigung mehrerer Frauen beschuldigten Harvey Weinstein (65) öffentlich verurteilt hatte, habe die PR-Managerin sehr schockiert und verärgert.

Haggis wehrt sich gerichtlich

In Haggis' eigener Anklage, die "Deadline" ebenfalls vorliegt, machen die Anwälte des Regisseurs klar, was sie von den Behauptungen halten. Ihr Hauptkritikpunkt: Breest soll Haggis vorab eine außergerichtliche Einigung angeboten haben, bei der sie 9 Millionen Dollar (7,6 Millionen Euro) von ihm verlangt haben soll - andernfalls würde sie ihre Vorwürfe öffentlich machen. Die Anwälte bezeichnen diese "Lösegeldforderung" als "emotionale Terrorisierung" ihres Mandanten.

In dem Schreiben kommt auch die Anhäufung aktueller Missbrauchsanschuldigungen gegen Hollywood-Stars zur Sprache, die unter anderem bereits dazu geführt hatten, dass Kevin Spacey (58) von seiner Serie "House of Cards" gefeuert wurde und aus dem Film" All the Money in the World" geschnitten wurde, oder dass Weinstein von seiner eigenen Firma The Weinstein Company gefeuert wurde. "Die Angeklagte denkt, sie könne aus den aktuellen Schlagzeilen Profit schlagen in dem Glauben, sie müsse nichts beweisen und könne den Kläger nur durch Androhungen vernichten. Das ist schlicht und einfach Erpressung."

