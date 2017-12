Er verdächtigt einen Vertrauten Nach Einbruch: R. Kelly zeigt Video seines ausgeraubten Hauses

An Thanksgiving wurden zwei Häuser von R. Kelly (50, "12 Nights Of Christmas") in Atlanta von Einbrechern komplett leer geräumt. Der R&B-Star war zu diesem Zeitpunkt gerade auf Tour. Nun ist er erstmals in eines seiner Häuser zurückgekehrt und hat das Ausmaß auf einem Instagram-Video festgehalten. Die Einbrecher haben tatsächlich alles mitgenommen, was nicht niet- und nagelfest war. Möbel, Fernseher und sogar seine Waschmaschine und der Trockner - alles weg.