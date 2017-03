Und das mit Erfolg: Im Vorbereitungsspiel beim TSV Buchbach (1:1) bereitete der zentrale Mittelfeldspieler einen Treffer vor, beim Rückrundenauftakt am Samstag in Memmingen durfte er sein 20-Minuten-Pflichtspieldebüt bei den Amateuren und einen 1:0-Sieg der kleinen Sechzger feiern. Nicht nur sportlich, sondern auch hinsichtlich seiner Mentalität könne Awata seinen Spielern helfen, so Bierofka: "Er ist gut für die Mannschaft, weil sie sieht, was man mit Willen alles erreichen kann."