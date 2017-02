Der Marathon wird von "Heads Together" organisiert, einer Charity-Organisation, die sich gegen die Stigmatisierung von psychischen Krankheiten einsetzt. Anfang des Monats trainierte Harry schon in London mit Menschen, die an dem Lauf teilnehmen wollen. Mit dabei waren damals auch Herzogin Kate (35) und Prinz William (34), die auch gleich ihre sportlichen Fähigkeiten unter Beweis stellten. In einem kurzen Sprint-Wettkampf mussten sich beide aber dem jüngeren Harry geschlagen geben.