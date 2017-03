Er tippte das 6:1 Irre Wette: Barças Wahnsinns-Sieg macht Münchner reich

Ganz kurzentschlossen marschierte er um 20 Uhr, also gerade einmal eine Dreiviertelstunde vor Anpfiff, in die Tipico-Filiale in der Münchner Schillerstraße. Dort tippte er dann die zwei Partien des Abends: Borussia Dortmund gegen Benfica Lissabon 4:0 und FC Barcelona gegen Paris St. Germain 6:1. Trotz der Quote von 840 zu 1 war das dem Fußballfan einen Einsatz von 20 Euro wert. Und der hat sich so richtig gelohnt: Als beide Partien abgepfiffen waren, war der Münchner um knapp 16.000 Euro reicher, wie ein Tipico-Sprecher der AZ bestätigte.