Er starb an einem Schlaganfall Bill Paxton: Die Todesursache ist geklärt

Die Todesursache des völlig überraschend verstorbenen Hollywood-Stars Bill Paxton (1955-2017) ist geklärt. Der Schauspieler starb elf Tage nach seiner Herz-OP an einem Schlaganfall. Das geht aus der Todesurkunde hervor, die unter anderem dem US-Magazin "People" vorliegt. Paxton ließ sich im Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles eine neue Herzklappe einsetzen. Außerdem wurde bei ihm ein Aneurysma an der Hauptschlagader korrigiert, als plötzlich Komplikationen auftraten.