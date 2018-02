Er sprach schon von Hochzeit Nino de Angelo ist wieder Single

Aus und vorbei! Sänger Nino de Angelo (54, "Liebe für immer") ist wieder auf dem Markt: "Ich bin wieder Single." Der Bild-Zeitung verriet er am Mittwoch, dass er nicht mehr mit der "Get the F*ck Out Of My House"-Teilnehmerin Kate Merlan (30) zusammen sei. "Man ist anfangs immer so euphorisch und sagt da sehr viel, wenn man gefragt wird", berichtet de Angelo, der zuvor in Interviews bereits von Hochzeit und Kindern sprach. Seit Ende 2017 waren die beiden erst ein Paar. Hier gibt es die besten Hits von Nino de Angelo