Er spielte den schwulen "Witwer" Jens Harzer: Schon wieder der heimliche Star in einem "Tatort"

Jens Harzer und die großen Namen

Mit Ulrich Turkur stand er schon früh zusammen vor der Kamera: In den britisch-österreichischen schwarzen Komödie "Mutters Courage" (1995) spielte er den "jungen Mann im Pyjama". Der Streifen gewann 1996 den Deutschen Filmpreis in Silber. Im TV-Drama "Annas Heimkehr" (2003) war er als Verlobter von Veronica Ferres (51, "Anna") zu sehen.

Und auch mit dem weiblichen Schauspiel-Star des vergangenen Jahres hat Jens Harzer schon gedreht: Sandra Hüller (39, "Toni Erdmann") spielte die Hauptrolle im Exorzismus-Drama "Requiem" (2006). 2009 folgte für Harzer das Filmdrama "Same Same But Different" von Regisseur Detlev Buck (54, "Karniggels") und 2015 der Action-Thriller "Boy 7" mit David Kross (26) und Emilia Schüle (24) in den Hauptrollen.

Es wird mehr...

"Tatort: Amour fou": Armin Berlow (Jens Harzer) vor seiner Plattensammlung Foto: rbb/Andrea Hansen

Doch da geht noch mehr, denn 2016 war der Schauspieler immerhin schon in drei Produktionen zu sehen. 2017 stand bislang der "Tatort: Amour fou" an, außerdem ist noch die Serie "Babylon" in den Startlöchern...

