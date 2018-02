Er spielt sich selbst "The Big Bang Theory": Bill Gates ist dabei

Viele Gaststars bei "TBBT"

In der vierten Staffel von "The Big Bang Theory" hatte Gates bereits einen Auftritt - ohne dass er dabei zu sehen gewesen war. In einer Folge erzählen Raj, Leonard und Howard diese Geschichte Rajs Schwester Priya: Gates habe eine Rede an der Uni gehalten, berichten sie. Sheldon sei anschließend zu Gates gegangen, um diesem zu erklären, dass er sich mehr Gedanken über sein Betriebssystem hätte machen sollen, anstatt sich von kranken Kindern in Afrika ablenken zu lassen. Als Antwort bekam Sheldon der Legende nach ordentlich was auf die Nase...

Mit seinem jetzigen Cameo reiht sich Bill Gates in eine lange Liste von Gaststars bei "The Big Bang Theory" ein. Mit dabei waren unter anderem schon die "Star Trek"-Stars Leonard Nimoy (1931-2015) und George Takei (80), Wil Wheaton (45) war bereits in mehreren Episoden zu sehen. Aus dem "Star Wars"-Universum spielten Carrie Fisher (1956-2016) und James Earl Jones (87) mit. Apple-Mitgründer Steve Wozniak (67), Tesla-Chef Elon Musk (46) und Star-Physiker Stephen Hawking (76) traten ebenfalls schon in der Sitcom auf.