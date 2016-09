"Man kennt die Parameter der Krankheit nicht. Könnte ich so krank werden, dass ich so werde wie mein Vater?", sorgt sich Springsteen im Interview mit der "Vanity Fair". In seinem Buch verrät er aber offenbar auch, wer ihm beim Kampf gegen die Krankheit am meisten unterstützt: Seine Frau Patti, mit der er seit 1991 verheiratet ist. Wenn sie sehe, dass es ihm schlecht geht, "bringt sie mich zum Arzt und sagt: ,Dieser Mann braucht eine Pille'."

Seine Frau und die Musik helfen ihm

Aber auch die Musik helfe dem 20-fachen Grammy-Gewinner. Immer wenn er um die Welt getourt ist, hätten die Energie von der Bühne und seine Band seinen Geist am Laufen gehalten. Außerdem habe er die Depressionen mit Therapien und Medikamenten in den Griff bekommen. Nach diesem beeindruckenden Einblick in sein Innerstes, kann man Springsteen nur das Beste wünschen.