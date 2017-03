Er singt "Auf uns" von Andreas Bourani "DSDS"-Recall: Schafft es Menderes in die nächste Runde?

Für Menderes Bagci (32, "Mittendrin" ) wartet am Samstag die nächste Herausforderung bei "Deutschland sucht den Superstar". Der Dauerkandidat ist in diesem Jahr zum 14. Mal dabei. Dank der neuen Spielregeln zog der ehemalige Dschungelkönig als Herausforderer am vergangenen Samstag direkt in den Dubai-Recall und schaffte es mit dem Song "Can't Stop The Feeling" von Justin Timberlake in die nächste Runde.