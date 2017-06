Er sagt Danke Nach dem Terroranschlag: Prinz William besucht Manchester

Am 22. Mai hatte sich ein Selbstmordattentäter im Foyer der Manchester Hall in die Luft gesprengt und mehr als 20 Menschen mit in den Tod gerissen und zahlreiche weitere verletzt. Die Hilfsbereitschaft unter den Bürgern Manchesters war anschließend groß. Taxifahrer boten kostenlose Fahrten an, Anwohner öffneten ihre Häuser und Restaurants verteilten gratis Essen. Am Sonntag findet in Manchester ein gigantisches Benefiz-Konzert statt. Neben Ariana Grande werden auch viele andere US-Stars auftreten. Tickets für das Konzert waren am Donnerstag bereits nach wenigen Minuten ausverkauft.