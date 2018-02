Schon in früheren Interviews betonte der Schauspieler, wie eng das Verhältnis zu Mama Maya gewesen sei. "Von meiner Mutter habe ich fast alles gelernt: essen, sprechen, zuhören, malen. Sie war die zärtlichste Mutter, die ich mir vorstellen kann", sagte Lauterbach zur BZ. "Sie war immer meine Mutti, die mit mir geschmust, mir Geschichten vorgelesen, mit mir Mittagsschläfchen gemacht hat.“ An anderer Stelle sagt er zärtlich: "Sie ist so klein. So kleine Frauen mag ich, sie sind gemütlicher, passen besser in den Arm."