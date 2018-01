Er nannte "Juden ins Gas" "verständliche Reaktion" Antisemitismus-Vorwurf: Knobloch siegt vor Gericht gegen Publizist

Melzer: "'Juden ins Gas' ist verständliche Reaktion"

Der Kläger hatte in dieser Rede auf vorangegangene Demonstrationen Bezug genommen, auf denen von Demonstranten Parolen wie "Jude, Jude feiges Schwein, komm heraus und kämpf allein!", "Scheiß-Juden, wir kriegen euch!" und "Hamas, Hamas, Juden ins Gas" gebrüllt worden waren. In Bezug auf diese Parolen sagte Melzer in seiner Rede: "[...] Die Parolen waren aber nicht 'judenfeindlich' sondern schlimmstenfalls antiisraelisch, anti-zionistisch und ein Ausdruck von Wut, des Zorns und Verzweiflung angesichts des Massenmordes an ihren Freunden und Verwandten in Gaza. Vergessen wir nicht, das es insgesamt mehr als 2100 Tote und mehrere Tausend Verletzte gegeben hat und zigtausend Obdachlose, weil tausende von Häusern zerstört worden sind. Eine durchaus verständliche Reaktion, für die sich keiner entschuldigen muss. [...]"