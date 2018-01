Er macht in Wein und Fleisch Der Rinderzüchter am Wiener Platz

Das Fleisch stammt von Tieren, die Kilger auf seinen siebenbürgischen Landgütern , an den Ausläufern der Karpaten in Rumänien, seit 2009 züchtet. Auf 27 Quadratkilometern grasen neben den Rindern auch Rothirsche, Mufflons, Wildschafe, tibetanische Yaks, Himalaya-Tahs sowie afrikanische Watussi-Rinder - insgesamt leben dort mehr als 1000 Tiere.

In den Wäldern der Ländereien leben Wildschweine, Iberico- und Mangaliza-Schweine. Geschlachtet wird in der eigenen Metzgerei, von dort kommt das Fleisch dann in die Gastronomien des Unternehmers.

Der ist alles andere als ein Cowboy - und das Wirtsein lernt er gerade. In seinem Hauptberuf leitet der 54-Jährige eine Wirtschaftsprüfergesellschaft mit 60 Mitarbeitern. "Täglich berate ich Menschen in den Bereichen Investitionen und Projektentwicklung. Und dabei hab ich selbst so viele Ideen im Kopf", sagt er.



Ein Bild des Häusls aus dem Jahr 1930. Foto: Stadtarchiv

Premium-Produkte zu moderaten Preisen

Von diesen spontane Einfällen, die inzwischen nicht mehr unter die Rubrik "exzentrisches Hobby" fallen, gibt es zahlreiche. Neben der Rinderzucht gibt es nämlich noch die Weingüter. Begonnen hat es mit einem Hof in der Weststeiermark, einem Weinkeller und einer Scheune voller alter landwirtschaftlicher Geräte.

Kilger war klar: Ich werde Weinbauer. Seit 2015 betreibt er mit Winzer Christian Reiterer die "Domaines Kilger". Die beiden setzen vor allem auf Rosé aus der regionalen Blauen Wildbachertraube. Seit 2017 gibt es unter dem Label auch Rotweine. Die kommen von Uwe Schiefers Lagen am Eisenberg im Südburgenland.

Und weil die Münchner auch was von alledem haben sollen, eröffnet Kilger demnächst in der Utzschneiderstraße zusätzlich einen Weinladen. Obwohl ziemlich viel Premium auf all den angebotenen Trink- und Fleischigkeiten steht, soll das Weinhäusl am Wiener Platz ein Lokal mit Preisen für "Jedermann" werden, sagt der Wirt. Vermutlich ist Jederhaidhauser gemeint.

Alle Nachrichten aus München finden Sie hier