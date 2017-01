"Er macht das sehr gut" Ancelotti über Nagelsmann: In zehn Jahren Bayern-Trainer

München - Nach dem humorvollen Umgang von Julian Nagelsmann mit Spekulation über ein zukünftiges Bayern-Engagement drückt Amtsinhaber Carlo Ancelotti seinem Trainerkollegen die Daumen. "Ich wünsche ihm, eines Tages Bayern-Trainer zu sein. Vielleicht in 10 oder 20 Jahren. Er hat die Qualität und macht das gut in diesem Moment", sagte Ancelotti am Freitag in München.