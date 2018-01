Seit Jahrzehnten erhebt Dylan Farrow (32) schwerste Vorwürfe gegen ihren Vater. Regisseur Woody Allen (82) soll seine damals siebenjährige Adoptivtochter sexuell missbraucht haben. Seit jeher streitet Allen die Anschuldigungen vehement ab. Nun ging die Schauspielerin erstmals in einem Interview im US-Fernsehen ausführlich auf die Behauptungen ein. "Ich habe meinen Vater geliebt, ihn respektiert. Er war mein Held", erzählte Farrow in der Show "CBS This Morning". Das mache "den Verrat und den Schmerz noch so viel heftiger".