Er löst Johnny Depp ab Mark Wahlberg ist der überbezahlteste Schauspieler 2017

Wer ist sonst noch überbezahlt?

Hinter ihm reihen sich aber mindestens ebenso berühmte Kollegen ein: Auf Platz zwei folgt Christian Bale (43), der mit seinem Film "The Promise - Die Erinnerung bleibt" an den Kinokassen floppte. Dem Einspielergebnis von 10 Millionen Dollar standen Produktionskosten von 90 Millionen Dollar entgegen. Bale erwirtschaftete für das Studio 6,70 Dollar pro Dollar Gage. Mit 7,60 Dollar Gewinn folgt Channing Tatum (37) auf Platz drei. Denzel Washington (62, 10,40 Dollar) und Brad Pitt (53, 11,50 Dollar) komplettieren die Top Five der überbezahltesten Schauspieler Hollywoods. In den vergangenen beiden Jahren führte übrigens Johnny Depp (54) dieses Ranking an.

Und für alle, die in dieser Liste die weiblichen Hollywood-Stars vermissen: Es wurden auch Frauen mit in die Bewertung aufgenommen, worauf "Forbes" explizit hinweist. Aber selbst die bestbezahlten weiblichen Stars verdienen in Hollywood meist weniger als ihre männlichen Kollegen. Somit kommt es bei Frauen eher selten zu einer krassen Diskrepanz zwischen einem gigantischen Gehalt und einem Flop an der Kinokasse.