Er litt an Krebs Hunderttausende verabschieden sich von Johnny Hallyday

Einer seiner Songs war immer dabei

In einer Rede in der Pfarrkirche La Madeleine, sprach Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (39) davon, wie der Musiker das Leben aller Franzosen beeinflusst habe. "In allen unseren Leben gab es Momente, in denen einer seiner Songs ausdrückte, was man in seinem Herzen fühlte; was wir in unseren Herzen fühlten." Egal ob es um "eine Liebesgeschichte, einen Verlust, einen Moment des Trotzes, die Geburt eines Kindes oder Schmerz" ging.