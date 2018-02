Er liebte die Königin, nicht ihr Land Prinz Henrik von Dänemark: Sein schweres Leben als Prinzgemahl

Dafür musste Henri vom katholischen Glauben zum evangelisch-lutherischen überwechseln. Auch sein Name wurde "dänisiert", aus Henri wurde Henrik. Aus dem Grafen de Laborde de Monpezat ein Prinz von Dänemark, der natürlich auch dänischer Staatsbürger war. Dafür beförderten sie den ehemaligen französischen Soldaten (drei Jahre Algerienkrieg) zum General und Admiral in den dänischen Streitkräften. Und als Margarethe 1972 Königin wurde, gaben sie ihm den Titel "Prinzgemahl".

Er war ein Fremdling

Das alles muss ihm nicht sonderlich viel bedeutet haben, denn die Dänen sahen ihn ihm einen Fremdling. "Er wurde wirklich gemobbt wie kein anderer", sagte der ehemalige Hofberichterstatter Bodil Cath im dänischen Rundfunk. Die Dänen machten sich über den angeheirateten Prinzen lustig. Sie spotteten über sein holpriges Dänisch und amüsierten sich darüber, dass der Hundenarr Liebesgedichte über seinen Dackel schrieb.

Henrik müssen diese Jahre sehr verletzt haben. Er liebte die Königin der Dänen, doch das Volk sah in ihm einen Eindringling, der von der Apanage seiner Frau lebte. Margarethe sei der "Herr im Haus" und habe stets das letzte Wort, wurde in Kopenhagen kolportiert.

Die Kunst war sein Zufluchtsort

Henrik flüchtete in die schönen Künste. Er beschäftigte sich mit der Bildhauerei und fertigte eigene Skulpturen an. Er war außerdem ein guter Pianist, musizierte mit der Königlichen Kapelle Kopenhagen und dem Sinfonieorchester des Dänischen Rundfunks und komponierte selbst kleinere Stücke. Er sammelte orientalische Jadekunst - und er schrieb. Mit seiner Frau übersetzte er Simone de Beauvoirs Roman "Alle Menschen sind sterblich" ins Dänische. Er verfasste Gedichte und veröffentliche sieben Bände. In der Poesie sah er "die Möglichkeit, sich zu vertiefen, in einer oberflächlichen Zeit, geprägt von Nachrichten und Unterhaltung, die uns wurzel- und rastlos werden lassen. Die Poesie führt uns näher an das wahre Wesen der Welt heran, in der Poesie kann man sich den ewigen Fragen um Liebe, Einsamkeit und Tod nähern."

Das konnte er als Prinzgemahl nicht. Und er begehrte 2002 auf. Zur Überraschung der Dänen beklagte er sich öffentlich, er werde von bestimmten Leuten am Hofe unterschätzt und erniedrigt. Der NDR schreibt: "Das Fass zum Überlaufen bringt ein offizieller Termin beim Neujahrsempfang des diplomatischen Corps. Die erkrankte Königin schickt statt ihres Mannes Prinz Frederik vor. Dass er sogar seinem eigenen Sohn den Vortritt lassen muss, führt dazu, dass Henrik das Land verlässt und sich auf sein Weingut zurückzieht."

Das Gut Châteaux de Caix bei Cahors hatte ihm oft als Rückzugsort gedient. Hier, in den Weinbergen und Kellern, war er wirklich zu Hause, denn auch vom Wein verstand Henrik viel, jedenfalls mehr als von Intrigen am und um den dänischen Königshof, die munter weitergesponnen wurden. Während er also die Wunden in Frankreich leckte und sich um Wein im Cahors kümmerte, kommentierte die dänische Zeitschrift Ekstra Bladet, dass Dänemark ohne den Prinzen nicht "von einem unersetzlichen Verlust betroffen wäre."

Sein Konfrontationskurs

Doch die königliche Familie versöhnte sich wieder und Henrik kehrte nach Dänemark zurück. Von da an kritisierte er immer wieder die Diskriminierung von Ehemännern regierender Königinnen. Er hoffe, Männer würden "die gleichen Rechte erhalten wie Mädchen", ließ er Ekstra Bladet wissen und verwies auf Silvia von Schweden, die durch ihre Heirat Königin wurde. 2015 wiederholte er in der französischen Zeitung Le Figaro seine Forderung nach mehr protokollarischer Gleichstellung im Königshaus und brachte den Titel Königgemahl ins Spiel.

Vermutlich hatte er sich damit einen Spaß erlaubt, denn er wusste mittlerweile, was er seinem dänischen Publikum schuldig war. Die Dänen hatten eine Art Burgfrieden mit Henrik gemacht. Sein intellektuellen Vorlieben und sein Eigensinn hatten ihm das Image eines schrulligen Einzelgängers eingebracht. Henrik blieb sich selbst treu, und das schien die Dänen zu beeindrucken. Er ließ sich nicht aus der Ruhe bringen, auch die Gerüchte, er sei eigentlich homosexuell, konnten ihm nichts anhaben.

Später, 2016, verzichtete er offiziell auf den Titel Prinzgemahl. Eine Geste, die ihm manche als späte Rache am Land Dänemark auslegten. Aber da begann sich bereits, das Dunkel des Alters über seinen Geist zu legen. Vier Wochen bevor seine Diagnose Demenz veröffentlicht wurde, ließ er offiziell verkünden, dass er im Gegensatz zu früheren Plänen nicht im Dom zu Roskilde bestattet werden wolle - also nicht neben seiner Frau.

Diese letzte Hellsichtigkeit erinnert fatal an Hamlets berühmten letzten Satz: "Der Rest ist Schweigen."