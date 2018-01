Er liebt jetzt ein Reality-Sternchen Wie ernst ist es Nino de Angelo mit der Ehe?

Die Liebe der beiden wird zunächst im März 1988 durch Töchterchen Louisa-Marie gekrönt. Drei Jahre später bekommen die beiden im August Sohnemann Luca Léon. Doch kurz vor Silvester im Jahr 1998 sorgt Nino de Angelo für einen Paukenschlag: Er gibt nach zwölf Jahren Ehe die Trennung von seiner Frau Judith bekannt.

Ehe Nummer zwei mit Michaela

Knapp fünf Jahre lang lebt Nino de Angelo als Single, ehe er im August 2003 vollkommen überraschend ein zweites Mal heiratet. Der Schlagersänger hat sein Herz an die damals 25 Jahre alte Schauspielschülerin Michaela verloren. Aber zwischen den beiden läuft es nicht rund. Im Frühjahr 2005 trennt sich das Paar zunächst. Sie zieht aus der gemeinsamen Wohnung aus.

Im September muss dann sogar der Sänger selbst die Wohnung aufgeben, ohne dass er eine neue Bleibe gefunden hat. Der Grund: Nino de Angelo hat beim Finanzamt über die Jahre hohe Schulden angesammelt, muss Privatinsolvenz anmelden.

Im Oktober dann das überraschende Liebescomeback. "Ich habe um sie gekämpft - und es hat sich gelohnt. [...] Denn wahre Liebe - das gibt es so selten. Man muss sie festhalten und ihr eine Chance geben. Ich liebe Michaela im Ganzen. Einfach so wie sie ist", sagte der Sänger im Oktober 2005 in der Zeitschrift "die aktuelle". Doch die Ehe scheitert trotzdem.

Ehe Nummer drei mit Renée

Nino de Angelo bleibt nicht lange allein. Er bandelt 2006 mit seiner Jugendfreundin Renée an, die er am 27. Dezember 2007 schließlich sogar heimlich zu seiner dritten Ehefrau nimmt. Nino de Angelo fühlt sich "wie im Paradies", wie er damals in einem Interview mit dem Magazin "Bunte" sagte. Doch die paradiesischen Verhältnisse halten nicht lange an.

Nicht mal ein Jahr später erhebt Nino des Angelo in der "Bild"-Zeitung den Vorwurf, dass seine Frau nur seine Popularität ausgenutzt habe. "Ich will die Blitz-Scheidung - sofort! Diese Ehe ist für mich überhaupt nichts mehr wert", giftete er damals. Doch so schnell sollte es nicht gehen. Die Ehe wird erst nach ewigem Hin und Her gegen Ende 2013 geschieden.

Ehe Nummer vier mit Larissa

Zu dieser Zeit hat der Schlagerstar bereits eine neue Freundin. Seit Dezember 2012 ist er offiziell mit Larissa ein Paar. Schon wenige Monate später kommt es zu einem größeren Streit in einem Hamburger Hotel. Das Personal muss schlichtend eingreifen. De Angelo wird zu einer Geldstrafe verdonnert. Das Paar trennt sich.

Im Januar 2014 plötzlich die Überraschung: Auf Facebook gibt der Sänger die Verlobung mit Larissa bekannt. Kurze Zeit drauf kommt es jedoch wieder zur Trennung und dann zur absoluten Kehrtwende: Im Juni 2014 heiraten die beiden in Dänemark. Larissa wird Ninos vierte Ehefrau.

Aber auch dieses Glück währt nicht lange. Nur sieben Monate später kommt es zur Trennung. Auf Facebook schreibt sie: "Es gab Probleme die so unerträglich waren, dass ich am 01.02.2015 ausgezogen bin. Viele Menschen konnten nicht nachvollziehen, dass ich nochmal zurück gegangen bin, nach allem was vorgefallen ist. Ich habe an meinen Mann glauben wollen. Dafür bezahle ich jetzt teuer."

Nino de Angelo wiederum wirft seiner Frau vor, eine Heiratsschwindlerin zu sein. Es folgt ein Rosenkrieg, der darin gipfelt, dass de Angelo das Hochzeitskleid seiner Frau zerstört. Trotzdem kommt es wieder zur Kehrtwende: "Scheiß auf die Karriere! Ich liebe meine Frau und will sie zurück!", schreibt Nino de Angelo im Mai 2015 auf Facebook.

Das Paar kommt tatsächlich wieder zusammen, nur um sich im Frühjahr 2016 erneut zu trennen. So geht es anschließend noch einige Male hin und her. Es kommt in der Folge zu mehreren Polizeieinsätzen wegen häuslicher Gewalt. Mal soll sie ihn, mal er sie geschlagen haben.

Zu allem Überfluss verbreitet sich im Sommer 2017 die Meldung, dass Nino de Angelo erneut Vater geworden ist. Aber nicht von On-Off-Ehefrau Larissa. Das Baby stammt von einer Belgierin, mit der der Sänger eine Affäre hatte, als er gerade mal wieder getrennt von Larissa lebte.

Was Nino de Angelo wirklich von seiner On-Off-Ehe hält, offenbart er ebenfalls im Juli 2017 nach einer Suff-Fahrt. Mit seinem Auto blieb er alkoholisiert an einer Leitplanke hängen. Als er von der Polizei mitgenommen wird, filmt sich der Schlagerstar auf der Rückbank des Polizeiautos selbst und giftet gegen seine Frau: "Eigentlich wollte ich nach Hause fahren, ich war auch kurz zu Hause, aber meine Frau ist nicht zu Hause. Da kann ich ja gar nicht drauf. Es wird Zeit, dass ich mich von der Alten trenne. Die geht mir ja sowas von auf den Sack!"

Ehe Nummer fünf mit Kate?

Nun hat de Angelo in Reality-Sternchen Kate Merlan seine angeblich neue große Liebe gefunden. "Kate und ich sind seit Ende des Jahres ein Paar, ich bin hoffnungslos verliebt", so der gebürtige Karlsruher zu "Bild". Entdeckt habe er sie auf Facebook und ihr dort eine Nachricht geschrieben. Dann sei alles ganz schnell gegangen. Er werde "jetzt zu ihr nach Köln ziehen, wir suchen eine gemeinsame Wohnung".

Wie ernst es dem frisch verliebten Paar ist, zeigt es mit einem Tattoo. Beide haben sich auf die Finger den jeweiligen Anfangsbuchstaben des anderen tätowieren lassen. De Angelo greift erneut nach den Sternen, sagt in der "Bild": "Diese Frau ist die Liebe meines Lebens". Und damit nicht genug, sobald die Scheidung mit Larissa durch sei, "wollen wir heiraten". Auch über Kinder hätten beide schon gesprochen. Nino de Angelo lässt eben nichts anbrennen. Ein Kind von Traurigkeit war er ja noch nie.