Der Junior ist, ganz wie sein Vater, der legendäre Bankier August von Finck senior († 81, Merck Finck & Co.) bekannt dafür, das Vermögen stetig neu zu investieren - und dabei meist auch noch zu vermehren.

Fincks Dynastie wächst weiter

Der Münchner Geld- und Gold-Dynastie gehör(t)en beispielsweise: Ländereien, Banken, Stahlwerke, Brauereien (wie früher Löwenbräu), Versicherungskonzerne, Energieunternehmen, Wasserrechte (Petrusquelle) und Hotelketten (Mövenpick). Vor einigen Jahren erwarb der Junior Anteile am Gold-Konzern Degussa.

Nach AZ-Informationen bekam August von Finck, der von ganz engen Freunden Gustl genannt wird, für den Andechser am Dom an Pacht monatlich um die 60.000 Euro.

Nach einer Neuvermietung kann er ein Vielfaches verlangen. Monatsmieten von einer deutlich sechsstelligen Summe sind in der Münchner Altstadt heutzutage überhaupt nicht ungewöhnlich, wissen Experten. Dass nun wieder ein Stück Münchner Tradition stirbt, mag viele aufregen. Doch die Modeketten sind bereit, diese irren Summen zu zahlen.

"Er könnte eine Republik zum Einsturz bringen"

Offiziell lief Krätz' Pachtvertrag bis 2019, nun muss er schon zum 30. Juni raus. Auch hinter dem Immobilien-Deal mit dem Löwenbräukeller steckt August Baron von Finck. Dort wird Edi Reinbold , Wirt vom Franziskaner, der ebenfalls zum Finckschen Imperium gehört, zum 1. April einziehen. Offiziell läuft der Franziskaner-Pachtvertrag bis 2022, spätestens dann rechnen auch hier viele Münchner mit einer Shopping Mall. Und mit dem Ende eines weiteren Traditionsbetriebs. Kein Zweifel, der Baron wirkt stadtbildprägend.

Wer so ein sagenhaftes Imperium besitzt, der hat auch politische Macht. Der Baron (sein Jagdfreund war Franz Josef Strauß) ist wie sein Vater medien- und menschenscheu, möchte selbst nicht in der Öffentlichkeit auftauchen und bewegt sich am liebsten mit dem Heli fort. 1999 ist der vierfache Vater - seiner Frau Francine gehört Schloss Seeseiten am Starnberger See, in die Schweiz gezogen.

Einer, der ihn kennt, aber keinesfalls namentlich erwähnt werden möchte, sagt zur AZ : "August kann machen, was er will. Das macht er sehr gut. Er könnte auch eine Republik zum Einstürzen bringen."

Wie reich von Finck in Wahrheit ist, kann niemand genau sagen. Wahrscheinlich nicht mal er selbst. Zu verwirrend ist sein riesiges Geflecht an Besitz und Beteiligungen. Die Forbes-Liste 2015 zählte ihn mit einem Vermögen von 7,7 Milliarden Dollar auf Platz 172 der reichsten Menschen. Insider vermuten, dass er noch reicher ist.

