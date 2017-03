Er kämpft schon lange gegen die Sucht Ben Affleck: Zerstört der Alkohol jetzt alles?

Hat sich Affleck zu viel zugemutet?

Für seine Ehefrau Jennifer Garner (44), mit der er drei Kinder hat, war das wohl zu viel. Sie zog die Notbremse, trennte sich 2015 nach zehn Jahren Ehe von ihrem Mann. Doch so wirklich konnten die beiden nie voneinander lassen. Die Scheidung liegt auf Eis. Beide betonen immer wieder, wie wichtig der jeweils andere in ihrem Leben sei. Nun aber der erneute Rückschlag für Affleck. Wieder musste er sich in eine Entzugsklinik begeben. Hat sich der Hollywood-Star in der Vergangenheit vor allem beruflich zu viel zugemutet und wieder die Flucht in den Alkohol angetreten?