Er ist jetzt sein eigener Produzent Luke Mockridge gründet Produktionsfirma "Lucky Pics"

Luke Mockrigde freut sich über den nächsten Schritt in seiner Karriere: "Sieben Jahre nach meinem Praktikum bei Brainpool und einem Weg über Nightwash, 1Live Hörsaal Comedy Tour, 'TV total'-Gastauftritte über die eigene Show in die Primetime, jetzt mein eigener Produzent zu sein, kommt einem Märchen gleich." Mit "Lucky Pics" habe er die Chance, "meinem jungen Team eine Heimat zu geben und zusammen mit Brainpool freuen wir uns auf alles, was kommt. Erfahrung trifft Zeitgeist!", so Mockridge. Bereits am heutigen Freitagabend gibt es mit "LUKE! Das Jahr und ich" eine erste Produktion von "Lucky Pics" um 20:15 Uhr in Sat.1 zu sehen.