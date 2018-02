Er ist ein "Frauenfänger" Dieter Wedel: Die Mutter seines Sohnes glaubt den Opfern

Doch sozial war das Umfeld an der Seite von Wedel eigentlich nicht, wie Voland feststellen musste - was ihr letztendlich den Mut gab, ihn zu verlassen. "Er ist ein Despot, ein Choleriker, ein Narzisst. Die Angst ergibt sich aus der Unberechenbarkeit und aus der ewig lodernden Wut und dem Prinzip der ständigen Regeländerung - was gestern war, gilt heute nicht mehr, aber vielleicht wieder übermorgen."

Macht machte sexy

So schonungslos sie über Dieter Wedel berichtet, so ehrlich ist sie auch über ihre Beweggründe, als 20 Jahre junge Frau mit dem damals 55-Jährigen anzubandeln. "Sexuelle Anziehungskraft" sei es nicht gewesen, vielmehr hatte es ihr der "Glamour seiner Lebensweise" angetan, die "Neugierde auf die Welt der Schönen und Reichen." Von der Aussicht darauf sei sie dem "Frauenfänger" Wedel ins Netz gegangen - in dem sie sich zwölf Jahre verheddern sollte.