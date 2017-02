Zum Glück für Lombardi wird es sich dabei aber zunächst um "Let's Dance - Wer tanzt mit wem? Die große Kennenlernshow" handeln. In der Live-Show treffen Promis und Tanzprofis zunächst aufeinander und erfahren, wer mit wem die nächsten Wochen verbringen wird. Große Tanzeinlagen sind also noch nicht gefordert. Die eigentlichen Folgen, bei denen gegeneinander angetreten wird, starten erst am 17. März. Hoffentlich genug Zeit für Pietro, die Verletzung vollständig auszukurieren. Seine Ex Sarah Lombardi hat ihm hinsichtlich "Let's Dance" schon etwas voraus: Sie belegte im Juni 2016 den zweiten Platz in der Tanzshow.