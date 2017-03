Er ist auch Prime-Kunde Netflix-Chef Reed Hastings mag Amazon Video

Sport oder Nachrichten wolle Netflix aber nicht streamen, auch nicht in Zukunft: "Wir bleiben bei Filmen und Serien. Übertragungsrechte für Sport sind sehr teuer. Und man will das in Echtzeit sehen. Das Internet bringt hier keine Vorteile im Vergleich zum Rundfunk." Sport-Services wie DAZN haben also nicht zu befürchten, dass sich Netflix auf ihrem Gebiet breitmachen könnte.