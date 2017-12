München/Erding – Die Bundespolizei hat einen international gesuchten Straftäter am Münchner Flughafen festgesetzt. Der heute 46-Jährige war im Oktober zu einer dreißigmonatigen Haftstrafe verurteilt worden, nachdem er im Jahr 2013 an der spanisch-französischen Grenze mit 17 Kilogramm selbst produziertem Cannabis aufgehalten wurde. Die französische Justiz sah es damals als erwiesen an, dass er die große Menge Rauschgift in Spanien an den Mann bringen wollte.