Ein alkoholisierter Mann schießt am Steubenplatz mit einer Waffe ins Gras. Warum weiß er selbst nicht. Als die Polizei den 53-Jährigen festnimmt, gibt er an, Angst vor körperlichen Überfällen zu haben.

Neuhausen - In der Nacht zum Samstag wurde die Polizei wegen angeblicher Schüsse am Steubenplatz verständigt. Laut des Anrufers soll in der Nähe des Pavillons am Hirschgarteneingang eine Person mit einer Pistole auf den Boden geschossen haben. Vor Ort trafen die Zivilbeamten auf drei Personen, die alkoholisiert auf einer Parkbank saßen.