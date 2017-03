München – Ein 22-jähriger Bernrieder (Lkr. Starnberg) hat in der Nacht auf Freitag an mehreren Orten in der Stadt Graffiti-Tags mit dem Schriftzug "ANAL" verteilt. Gegen 4 Uhr erwischte ihn eine Streife der DB-Sicherheit am Hauptbahnhof auf frischer Tat und nahm ihn in Gewahrsam.