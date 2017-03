Er hat sie selbst gerufen Wie im Film: Polizeihubschrauber über Michael Bays Villa

Michael Bay (52, "Transformers" ) ist Filmfans als absoluter Action-Spezialist bekannt. Der "Bad Boys - Harte Jungs" -Regisseur hat nun am eigenen Leib erfahren, wie es aussieht, wenn die Polizei mit einem Großaufgebot anrückt. Anwohner in der noblen Gegend Bel Air in Los Angeles wurden in der Nacht auf Donnerstag von zwei Polizeihubschraubern und sechs Polizeiwagen geweckt. Diese suchten mit Scheinwerfern das rund 2.800 Quadratmeter große Grundstück rund um Bays Villa ab, wie das US-Portal "Page Six" berichtet.