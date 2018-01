Bis zu diesem 2. Januar 2018. "Er hat sich diese Chance verdient", sagte EHC-Coach Don Jackson, "wir haben all seine Spiele für Riessersee auf Video gesehen. Trainer Toni Söderholm macht einen Superjob mit ihm und unser Torwarttrainer Patrick Dallaire ebenso."

Reich überzeugte, auch das 0:1 nach nur 83 Sekunden durch Phil Hungerecker brachte ihn nicht aus der Ruhe. "Die Nervosität war nach den ersten Schüssen weg", sagte Reich, "nach dem Spiel haben mir alle gratuliert, ein tolles Gefühl."

Einmal die Woche trainiert Dallaire spezifisch mit Reich. Und eines ist klar: Reich will mehr. Viel mehr. "Mein Ziel ist es, regelmäßig in der DEL zu spielen. Aber ich konzentriere mich jetzt auf den SC Riessersee, damit ich vielleicht wieder Chancen in München kriege."

Doch die Konkurrenz dort ist stark. Leggio und aus den Birken gehören zu den besten Goalies der Liga. "Es ist in München schwer, sich durchzusetzen", erklärt Reich, "ich sage es so: Nichts ist unmöglich."

Jackson hat klare Visionen für den 22-Jährigen: "Er hat großartig gehalten. Wir haben noch nicht über den heutigen Tag hinausgeschaut, aber natürlich gibt es langfristige Pläne. Und er kann ein Teil unserer Zukunft werden." Die nahe Zukunft ist, dass Reich wieder für Riessersee spielt, am Freitag im Spitzenspiel (19:30 Uhr, Olympiahalle) gegen Berlin steht er nicht im EHC-Kader. "Ich will dieses Gefühl, in der DEL zu spielen und zu gewinnen, bald wieder erleben", sagt er. Wird er.