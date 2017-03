Er hat noch keinen Namen Cheryl Cole und Liam Payne: Ganz vernarrt in ihren neugeborenen Sohn

Sängerin Cheryl Cole (33, "Fight for This Love" ) und One-Direction-Mitglied Liam Payne (23, "Story of my Life" ) sind glückliche Eltern eines Sohnes. Die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes gaben die beiden jeweils auf ihren Instagram-Profilen bekannt. "Am Mittwoch, den 22. März, sind Liam und ich Eltern eines unglaublich wunderschönen, gesunden Jungen geworden, er wiegt 3,4 Kilogramm und sieht aus wie ein Traum", verkündet die stolze Mutter. Doch eine Sache fehlt noch: "Obwohl er noch keinen Namen hat, stiehlt er schon unsere Herzen."