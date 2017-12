"Er hat nichts bereut" Jetzt spricht Hugh Hefners einzige Tochter über seinen Tod

Es habe ihr sehr geholfen, dass sie sich um so viele Dinge wie die verschiedenen Trauerfeiern habe kümmern müssen. "Ich war überwältigt von der riesigen Freundlichkeit in den E-Mails, Karten und Blumen. Für eine Weile sah es so auch, als könnte ich ein Floristen-Geschäft eröffnen", so die 65-jährige Unternehmerin, die von 1988 bis 2009 die Vorstandsvorsitzende der Playboy Enterprises war. Mit 29 Jahren hatte sie ihr Vater in dieses Amt berufen.